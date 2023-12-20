شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على منحة لدعم التنمية بدهب فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

واستعرض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية تفاصيل المنحة التي تهدف إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية للسكان في مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية وترتيبها حسب الأولوية والنهوض بها الحوكمة الحضرية، ويتمثل الهدف المباشر من هذه المساعدة الفنية في تعزيز قدرات وأدوات أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومة المحلية في تحديد مشاريع التنمية المجدية والمؤثرة.

وقال "الحسيني"، إن المنحة تهدف إلى التوصل لمناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية، ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.

وتبلغ قيمة المنحة 400 ألف دولار أمريكي مقسمة إلى ( 200 ألف من البنك الإسلامي للتنمية، و 200 ألف من معهد البنك الإسلامي للتنمية).

وأشار "الحسيني" إلي رأي اللجنة المشتركة والتي تبين لها أنها تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية للسكان في مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية وترتيبها حسب الأولوية والنهوض بها وتحسين الحوكمة الحضرية، ويتمثل الهدف المباشر منها في تعزيز قدرات وأدوات أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الحكومة المحلية في تحديد مشاريع التنمية المجدية والمؤثرة، والتوصل إلى مناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.

وفي هذا الصدد تدعو اللجنة المشتركة الحكومة المصرية بالتوجه نحو عقد مزيد من المنح الدولية لتمويل المشروعات التنموية، ومن ضمنها توطين بعض الصناعات الهامة التي تكلف خزانة الدولة مبالغ كبيرة لاستيرادها من الخارج وذلك في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد خلال الفترة.