شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب يستعرض اتفاق توريد 40 وحدة قطار للخطين الثانى والثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

وأثنى النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي مجهودات وزارة النقل فى تطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق بشكل كامل لضمان المشاركة الفاعلة لتلك الخطوط فى إنشاء منظومة نقل متكامل تلبى احتياجات الزيادات السكانية المضطردة، مع الوضع في الاعتبار تحقيق أكبر استفادة تنموية من مشروعات التطوير هذه من خلال العمل الجاد على توطين صناعات عدد من مكونات وسائل النقل السككى بالجر الكهربائى ضمن مكونات المشروعات التى يتم تنفيذها حتى تكون تلك المنظومة داعمة للاقتصاد القومى أثناء التنفيذ وبعد التشغيل وهذا ما تمكنت الوزارة من تحقيقه من خلال الاتفاقية المعروضة التى تضمنت الاتفاق على تجميع وتصنيع عدد من العربات داخل جمهورية مصر العربية.

وقال النائب علاء عابد، إن الهدف من الاتفاق المعروض على الجلسة العامة، هو المساهمة فى توفير التمويل اللازم لتصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وأضاف عابد ، أن الاتفاق يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة مكونات منظومة النقل السككى فى نطاق عربات المترو، وذلك من خلال الاتفاق مع شركة هيونداى روتيم الكورية على تكوين تحالف مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية على أن يقوم هذا التحالف بتقديم خطة لتوطين صناعة القطارات تتضمن الخطة تحديد نطاق واضح للبنود المقرر تصنيعها بمصر ونسبة مئوية من إجمالى العمليات التصنيعية، وكذا آلية واضحة لإقامة مركز تصنيع عالمى بمصر قادر على تحقيق المنافسة لإمكانية التصدير خارج مصر. وأوضح عابد، أنه تم بالفعل وضع برنامج تنفيذى للمشروع يحدد منتصف عام 2023 للانتهاء من بناء المصنع الجديد وتجهيزه بالمعدات والبدء فى التشغيل، على أن يتم الانتهاء من تسليم قطارات المترو وفقا لخطة التصنيع المقدمة من تحالف شركتى هيونداى روتيم، ونيريك، على النحو الآتى: • المرحلة الأولى: تصل فيها نسبة التوطين إلى 25%. • المرحلة الثانية: يتم زيادة نسبة التوطين لتصل إلى 35%. • المرحلة الثالثة: الوصول بنسبة التوطين الى50%

وأشار عابد، أن الاتفاق المعروض يتضمن خطة مساعدات فنية وتدريب مقدمة من الجانب الكورى سوف تسهم فى ضمان نقل التكنولوجيا والمعرفة فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية، كما يستهدف المشروع الإسهام، فى خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى إطار تنمية المنطقة وفقا لاستراتيجية الدولة 2030. واختتم عابد قائلا: إنه نظرا لجدوى المشروع الخدمية والتنموية والاقتصادية وما تتمتع به الاتفاقية، من شروط مالية ميسرة، والتحقق من قدرة الهيئة القومية للأنفاق على تحمل أعباء هذا القرض، فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023.