شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهورى يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، التهنئة باسم كل ممثلي حزب الشعب الجمهوري في كل ربوع مصر، بخالص التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنيا له التوفيق والسداد في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

وأثنى النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي مجهودات وزارة النقل في تطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق بشكل كامل لضمان المشاركة الفاعلة لتلك الخطوط في إنشاء منظومة نقل متكامل تلبى احتياجات الزيادات السكانية المضطردة، مع الوضع في الاعتبار تحقيق أكبر استفادة تنموية من مشروعات التطوير هذه من خلال العمل الجاد على توطين صناعات عدد من مكونات وسائل النقل السككى بالجر الكهربائى ضمن مكونات المشروعات التي يتم تنفيذها حتى تكون تلك المنظومة داعمة للاقتصاد القومى أثناء التنفيذ وبعد التشغيل وهذا ما تمكنت الوزارة من تحقيقه من خلال الاتفاقية المعروضة التي تضمنت الاتفاق على تجميع وتصنيع عدد من العربات داخل جمهورية مصر العربية.