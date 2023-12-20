شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاق توريد 40 وحدة قطار للخطين الثانى والثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

والاتفاق يستهدف المساهمة فى توفير التمويل اللازم لتصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وأضاف عابد، أن الاتفاق يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة مكونات منظومة النقل السككى فى نطاق عربات المترو، وذلك من خلال الاتفاق مع شركة هيونداى روتيم الكورية على تكوين تحالف مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية على أن يقوم هذا التحالف بتقديم خطة لتوطين صناعة القطارات تتضمن الخطة تحديد نطاق واضح للبنود المقرر تصنيعها بمصر ونسبة مئوية من إجمالى العمليات التصنيعية، وكذا آلية واضحة لإقامة مركز تصنيع عالمى بمصر قادر على تحقيق المنافسة لإمكانية التصدير خارج مصر. وأوضح عابد، أنه تم بالفعل وضع برنامج تنفيذى للمشروع يحدد منتصف عام 2023 للانتهاء من بناء المصنع الجديد وتجهيزه بالمعدات والبدء فى التشغيل، على أن يتم الانتهاء من تسليم قطارات المترو وفقا لخطة التصنيع المقدمة من تحالف شركتي هيونداي روتيم، ونيريك، على النحو الآتى:

المرحلة الأولى: تصل فيها نسبة التوطين إلى 25%.

المرحلة الثانية: يتم زيادة نسبة التوطين لتصل إلى 35%.

المرحلة الثالثة: الوصول بنسبة التوطين الى50%.