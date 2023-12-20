استهدُف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة". وكان قد أكّد استهداف منطقة الجديدة والاطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، بالاضافة الى استهدافه رويسة حولا بالقصف المدفعي المعادي.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف موقع رويسات العلم واستهداف إسرائيلي لأطراف ميس الجبل ورويسة حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.