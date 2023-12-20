قصف إسرائيلي على بعد أمتار من مكان تشييع أحد عناصر "حزب الله" في بليدا

استهدف الجيش الإسرائيلي أحد المنازل بالقصف في بلدة بليدا على بُعد أمتار من تشييع عنصر "حزب الله" حسن ابراهيم في البلدة بليدا، خلال آخر لحظات التشييع.
ويأتي ذلك في تكرار لاعتداء إسرائيلي في عيتا الشعب أثناء تشييع أحد العناصر أيضًا.
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