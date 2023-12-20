وفد نقابة المعلمين التقى بري: لانتخاب رئيس للجمهورية كي تستقيم جميع الشؤون الدستورية

زار وفد من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمه محفوض رئيس المجلس النيابي نبيه بري، شاكرا له "الجهود التي بذلها لإقرار قانونين مهمين لتغذية صندوق تقاعد المعلمين في المدارس الخاصة، وتأمين احتياجاته المالية لمدة عام. حيث ان القانون الأول ينص على تأمين 650 مليار ليرة لصندوق التقاعد كمساعدة من الدولة، والثاني بتأمين مداخيل إضافية للصندوق تؤمن استمرارية دفع رواتب المعلمين المتقاعدين لمدة عام كامل. وردا على طلب الوفد من بري صرف المبلغ في وزارة المال.

وأكد بري أنه "يولي الموضوع أهميّة قصوى، وبخاصة أنّه يخص شريحة المعلمين المتقاعدين، وأن المبلغ سيُصرف ويُحوّل للصندوق فور نشر القانون في الجريدة الرسمية"، وفقا لبيان النقابة.

من جهته، شدّد محفوض على "وجوب انتخاب رئيس للجمهورية كي تستقيم جميع الشؤون الدستورية وتنطلق خطة النهوض بالبلاد بعد سنوات دفع المواطن فيها ثمنا باهظا من جراء الشلل الي يصيب المؤسسات الدستورية والرسمية، والتي تعمل بالحد الأدنى".

ورأى ان "لن تؤدي جميع القوانين والقرارات نتيجتها بإنقاذ البلاد ووضعها على سكة النهوض إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يقود سفينة الإصلاحات نحو شاطئ الأمان".