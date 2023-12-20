عماد الحوت: نزف لأهل وسكان مدينة بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي

اشار النائب عماد الحوت، الى ان "في إطار العمل المشترك والمتابعات المنسقة بيني وبين زميلي النائب نبيل بدر، ضمن إطار متابعتي لموضوع الزيادات المفروضة على رسوم البلدية في مدينة بيروت، واستتباعاً للقاءات التي تمت مع المعنيين في ملف رسوم البلدية في مدينة بيروت، تمّ الاتفاق على اعادة النظر بهذه الرسوم المفروضة".
ولفت في بيان، الى ان "يمكننا أن نزف لأهل وسكان مدينة بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي خاصة على الأماكن السكنية منها، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2024"، شاكرا "كل من ساهم معنا، للوصول الى هذه النتيجة".
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