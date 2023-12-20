بوصعب من عين التينة: سليم عضو بالحكومة مثله مثل ميقاتي وانتخاب الرئيس سيكون أولوية بري بعد الأعياد

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.

ولفت بوصعب بعد اللقاء إلى "أنني التقيترئيس المجلس للمعايدة عشية الأعياد، وللبحث أيضًا في ثلاثة مواضيع أساسية بعد الجلسة التشريعية، ومنها التمني والطلب تأكيدًا على الكلام الذي قاله رئيس المجلس لي بعد نهاية الجلسة، بأن شغله الشاغل بعد الأعياد إنتخاب رئيس للجمهورية، وأعتقد أن هذا الموضوع سيكون له الأولوية عند رئيس المجلس نبيه بري حتى نصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية".

وكشف أنّ "الموضوع الآخر هو ما يحصل في مجلس الوزراء والكلام الذي سمعناه بالامس ونسب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهذا الذي كنت اتكلمه مع ميقاتي وأنا مسؤول عنه، ‘ذا كان هذا صحيحًا كما يقول رئيس الحكومة بأنه يعتبر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قد انتهى بالنسبة إليه ولا يستطيع التعاون معه، أريد أن اقول لميقاتي: من مسؤولية رئيس الحكومة التعاطي مع كافة الوزراء، وأنا أكيد انه لا يقصد هذا الكلام بهذا الشكل، وربما الإعلام ظهره بهذا الشكل، أتمنى على رئيس الحكومة توضيح هذا الموضوع، وزير الدفاع موجود بوزارته وهو عضو بالحكومة مثله مثل رئيس الحكومة، يعني إذا انتهى وزير الدفاع بمهامه في وزارته هذا معناه أن الحكومة انتهت وانتهى رئيس الحكومة بنفس الطريقة، اتمنى على رئيس مجلس الوزراء معالجة هذا الأمر، الكلام بحق وزير الدفاع بهذا الشكل لا يعطي نتيجة ، نحن نريد إيجاد طرق لحل المواضيع وليس تعقيدها".

وقال: "طبعا الإستقرار في الجنوب والوضع قبل الاعياد يدرس قدر الامكان كي يستطيع اللبنانيون المعايدة بسلام".