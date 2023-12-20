"الجزيرة": ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في رفح

افادت قناة "الجزيرة" عن "وقوع ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في رفح". وكانت قد اشارت الى "انتشال جثامين نحو 70 قتيلا في منطقة الثلاثيني بمدينة غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال".

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