الخارجية القطرية: وزير الخارجية بحث مع نظيره الايراني في سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة

افادت الخارجية القطرية، بأن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران حسين امير عبد اللهيان في سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة".

وتأتي زيرة عبد اللهيان الى قطر تزامنا مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الى مصر لبحث سبل وقف اطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الاسرى.