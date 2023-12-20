القوات البحرية بالحرس الثوري: جهزنا قوارب بصواريخ ذكية لرصد تحركات السفن الأميركية بالمنطقة

أعلن قائد القوات البحريّة بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، "أننا جهّزنا قوارب بصواريخ ذكيّة لرصد تحركات السفن الأميركية في المنطقة". ويأتي ذلك بعد إعلان البنتاغون تشكيل قوّة بحرية لحماية الشحن في البحر الأحمر، بعد هجمات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "انصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ردًا على حصار قطاع غزّة.

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