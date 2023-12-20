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تأخرت بأعداد "الشاي" فقطع رأسها.. شخص يقتل زوجته بالسيف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الرجل للشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة طعن زوجته حتى الموت، إنه عند حوالي الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء، طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت.

ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه.


ونقل عن ضابط قوله في تقرير لصحيفة "إنديان إكسبريس": "في نوبة غضب، أخرج السيف الموجود داخل المنزل وضربها عدة مرات على رأسها، مما أدى إلى وفاتها".

وقال نجل الضحية، إنه وشقيقته حاولا إيقاف والدهما لكنه هددهما أيضا، فما كان منه إلا أن اتصل بالشرطة وقدم شكوى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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