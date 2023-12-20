شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع نفطي بغينيا إلى 18 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الغينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع الأحد الماضي في مستودع نفطي بالعاصمة كوناكري إلى 18 قتيلاً و212 مصاباً.

وأوضحت الحكومة أن "127 من المصابين غادروا المستشفى عقب تلقي العلاج في حين لا يزال 85 آخرون في المستشفى من بينهم أربعة في العناية المركزة".

وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع في المستودع الرئيس لشركة النفط الحكومية في محافظة "كالوم" بالعاصمة كوناكري وتسبب في تحطيم نوافذ العديد من المباني في منطقة الميناء، موضحة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.

وكانت حصيلة سابقة للانفجار أشارت إلى 13 قتيلاً وأكثر من 190 مصاباً.