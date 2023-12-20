شكري يبحث مع لافروف التعاون الثنائي والقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعًا مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن شكري تطرق إلى مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا المشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب شكري، عن اهتمام الجانب المصري باستمرار توافد السياحة الروسية إلى مصر، لاسيما وأن مصر تعد من أهم المقاصد للسائح الروسي. كما أشاد بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، والتأييد المتبادل للترشيحات الدولية عن البلدين للمناصب والوظائف الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان له اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية تناول كذلك أبعاد القضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية الحثيثة لوقف العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين في القطاع، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى حل جذري لتلك القضية والمتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية.

وأشاد بالموقف الروسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وكذا المواقف الروسية الأخيرة حيال الأزمة في غزة.

وأوضح أبو زيد أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الموقف الراهن للأزمة في اليمن، والتطورات المتلاحقة للصراع الدائر في السودان، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الحالية في ليبيا وسوريا.

وأشار وزير الخارجية خلال هذا اللقاء إلى تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وضرورة العمل على تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية هذه الأزمة، خاصةً في ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى الاقتصاد المصري على وجه الخصوص، معيداً التأكيد على موقف مصر المتوازن الذي تبنته منذ بداية الأزمة.

بدوره، أشاد لافروف من جانبه بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات، مشيراً إلى التنامي الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجاري، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة القطاعات، بالإضافة إلى استمرار التنسيق المشترك حيال مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على الدعم المتبادل بين القاهرة وموسكو في إطار العلاقات الثنائية المتميزة واستناداً إلى روابط الصداقة التاريخية العميقة التي تجمعهما.