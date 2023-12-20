نجيب ساويرس: هناك توقعات بوصول أوقية الذهب إلى 2400 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن الذهب سيظل الاستثمار الآمن، فهو ملاذ آمن تاريخيا، بالمقارنة مع مخاطر العملات سواء الدولار أو اليورو.

وأوضح ساويرس، خلال المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي، تحت عنوان "استثمار الطاقات الكامنة"، اليوم الأربعاء، أن توجيه من 10 إلى 20% من المحفظة الاستثمارية للذهب "يجني أرباحا جيدة".

وحول توقعاته عن سعر الذهب، قال ساويرس، إن جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية، توقع وصول أوقية الذهب (31.1 جرام من العيار 24) إلى 2400 دولار مقارنة بما يتم تداوله حاليا بالقرب من 2050 دولارا.

وسجلت أسعار الذهب أرقاما قياسية في السوق المحلي اليوم حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 2990 جنيها لأول مرة، وذلك بعد قفزته بنحو 110 جنيهات خلال اليومين الأخيرين.