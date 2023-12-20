الحوثي: موقفنا مستمر وأيّ استهداف أميركي لبلدنا سنستهدفه هو ونجعل البوارج والملاحة الأميركية هدفًا لنا

أشار زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة متلفزة، إلى أنّه "على مدى 75 يواصل العدو الصهيوني الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مرتكبًا أبشع الجرائم".

ولفت إلى أنّ "العدو الصهيوني يستهدف الشعب الفلسطيني بكل وسائل الإبادة، بالقتل بكل الوسائل الوحشية، والتجويع والحصار ومنع الغذاء والدواء"، مشيرًا إلى أنّ "جيش العدو جعل مستشفيات غزة أهدافًا رئيسة معلنة لعملياته البرية وأعلن عمليات عسكرية على مستشفى الشفاء وغيرها في سلوك لا سابق له".

وذكر الحوثي أنّ "الدول التي تتحارب عادة تعلن القواعد الاستراتيجية والعسكرية كأهداف لها، أما العدو الإسرائيلي فبكل وقاحة يعلن المستشفيات هدفا له"، لافتًا إلى أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف كل الموجودين في مستشفيات غزة من مرضى وجرحى وكوادر طبية وقدم ذلك إنجازًا عسكريا يتباهى به"، و"استهدف تجمعات النازحين حتى في مدارس الأونروا".

وشدد على أنّ "الأميركيين شركاء مع الصهاينة في كل جرائمهم منذ اللحظة الأولى، فقد أرسلوا خبراءهم العسكريين للإدارة والتخطيط وزودوه بآلاف القنابل المدمرة"، لافتًا إلى أنّ "الأميركيين زوّدوا الصهاينة بالأسلحة المحرمة دوليا وقدموا لهم الدعم المادي لتمويل العمليات العسكرية وأرسلوا طائرات الرصد للمساهمة المعلوماتية".

وذكر الحوثي أنّ "الأميركيين وجهوا التهديد لكل دول المنطقة من أي تعاون مع الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنّ "الأميركي يريد أن يؤمن للإسرائيلي الظروف الكافية لارتكاب الجرائم الفظيعة"، في غزة.

واعتبر أنّ "أميركا وإسرائيل كلاهما ذراع للصهيونية العالمية التي تستهدف العالم الإسلامي"، موضحًا أنّ "بعض الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا وإيطاليا لها تاريخ أسود استعماري"، لافتًا إلى أنّ "بعض الدول الأوروبية شطبت الأخلاق من قاموسها السياسي وتخلت عن القيم الإنسانية".

وأشار زعيم "أنصار الله" إلى "أننا لا ننتظر من الأوروبيين بكل تاريخهم الأسود دورًا إيجابيًا لصالح الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنّ "المسؤولية الكبرى على المسلمين بأن يكون لهم صوت وأن يقدموا كل أشكال الدعم".

وأكّد "أننا طلبنا من الدول الفاصلة بيننا وبين فلسطين فتح المعابر لمرور مجاهدينا لفلسطين"، مشيرًا إلى أنّ "شعبنا تحرك عسكريا في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ليمنع تحرك السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل لتصل بالمؤن للإسرائيليين"، موضحًا أنّ "بعض الدول تحاول منع صواريخنا وطائراتنا المسيّرة من الوصول للعدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى "أننا لم نستهدف أي دولة أخرى وصبرنا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو".

وأشار الحوثي إلى "أننا نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية للتغلب على أي عقبات تواجه عملياتنا"، وأكّد أنّ "العار والخزي لكل البلدان التي تقف مع العدو الصهيوني وتدعمه".

وقال: "هذا الموقف لشعبنا العزيز بمنع مرور السفن إلى إسرائيل فاعل ومؤثر"، مضيفًا "تحركنا لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها"، مشددًا على أنّ "مخططنا يستهدف حصريا العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنّ "الأميركي أعلن عن تحرك لحماية السفن الإسرائيلية وهو الآن يورط الآخرين بحمايتها".

وشدد على أنّ "أيّ استهداف أميركي لبلدنا سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأميركية هدفًا لصواريخنا وطائراتنا المسيّرة وعملياتنا العسكرية"، مشيرًا إلى "أننا لسنا ممن يخضع أمام التهديد الأميركي بالحرب المباشرة، فنحن عانينا الأمرين من الحروب التي شنها علينا الأمريكي عبر عملائه في المنطقة".

وأشار الحوثي إلى أنّ "على الدول المطلة على البحر الأحمر أن يكون لها موقف صريح ضد الموقف الأميركي الذي ينتهك حقوق هذه البلدان ويهدد أمنها واستقرارها".

وتابع زعم "أنصار الله": "أنصح الدول التي يسعى الاميركي لتوريطها بعدم تعريض مصالحها للخطر خدمة للعدو الصهيوني".

ولفت إلى أنّه "إذا أرسل الأميركي جنوده إلى اليمن فليعرف أنه بإذن الله سيواجه أقسى مما واجهه في أفغانستان ومما عاناه في فييتنام"، مشيرًا إلى أنّ "ما يفعله الأميركي في البحر هو خسارة حاليا، فهو يطلق صاروخا بقيمة مليوني دولار للتصدي لطائرة مسيرة قيمتها ألفا دولار".

وذكر "أننا نقول للدول الأوروبية، ليس على سفنكم التي لا تذهب إلى كيان العدو أي خطورة، لكن عندما تتورطون مع الأمريكي فأنتم تخاطرون بمصالحكم بكل ما تعنيه الكلمة"، مشيرًا إلى "أننا نطلب من كل الدول العربية أن يتوقفوا وأن يتفرجوا وأن يتركوا الأميركي والإسرائيلي ليدخل في حرب مباشرة معنا".

وشدد الحوثي على أنّ "موقفنا مستمر، والموقف الصحيح الذي على كل دول العالم السعي له هو المطالبة بوقف العدوان على غزة"، موضحًا أنّ " الأميركي يسعى لحماية السفن الإسرائيلية لأنه يريد استمرار الجرائم في غزة، وإلا فالحل الصحيح هو وقف العدوان والحصار على غزة".