الأسد التقى وفداً من حزب "البعث": ما يهدد لبنان يهدد سوريا واستقرار لبنان يساهم في إستقرار سوريا أيضا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي، أن "الأحزاب تحمل مسؤولية كبيرة في تمتين العلاقات بين الشعوب، إضافة لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية. وانطلاقا من ذلك، كان لحزب البعث والقوى والأحزاب الوطنية الأخرى في لبنان دور في تقوية العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان".

وأشار الأسد، إلى أن "ما يهدد لبنان يهدد سوريا، وأن استقرار لبنان يساهم في استقرار سوريا أيضا".

بدورهم، شدد أعضاء الوفد على "العلاقة الأخوية التي تجمع سوريا ولبنان وضرورة تحصينها لما فيه مصلحة البلدين، وعلى الدور العروبي لحزب البعث في تحصين هذه العلاقة ولا سيما وأنه حزب عابر للمذاهب والطوائف".