- 1/2
- 2/2
زار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي مقر عام "الجيهة المسيحية" في الأشرفية، حيث حضر اجتماعها الختامي للعام 2023.
واستهلّ أمين عام "الجبهة المسيحيّة" إبراهيم مراد بالترحيب بالتعاون المستمر مع المؤتمر الدائم للفدرالية، كما استعرض مسار الجبهة تحدياتها، مشددا على الطرح الفدرالي والذي تبنته الجبهة المسيحية منذ انطلاقتها منذ اكثر من عام.
من جهته، أثنى الرياشي على "الجهود الكبيرة لمراد واعضاء الجبهة كما اسف للواقع المسيحي والذي يفتقد إلى رؤية خلاصية ولكن يبقى الأمل موجود".
كانت هذه تفاصيل خبر الفرد الرياشي زار مقر عام "الجيهة المسيحية" في الأشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.