الفرد الرياشي زار مقر عام "الجيهة المسيحية" في الأشرفية

زار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي مقر عام "الجيهة المسيحية" في الأشرفية، حيث حضر اجتماعها الختامي للعام 2023.

واستهلّ أمين عام "الجبهة المسيحيّة" إبراهيم مراد بالترحيب بالتعاون المستمر مع المؤتمر الدائم للفدرالية، كما استعرض مسار الجبهة تحدياتها، مشددا على الطرح الفدرالي والذي تبنته الجبهة المسيحية منذ انطلاقتها منذ اكثر من عام.

من جهته، أثنى الرياشي على "الجهود الكبيرة لمراد واعضاء الجبهة كما اسف للواقع المسيحي والذي يفتقد إلى رؤية خلاصية ولكن يبقى الأمل موجود".