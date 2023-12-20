قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة من منازل ومبان قيد الإنشاء في بلدة مزرعة الشوف

أعلنت شعبة العلاقات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة طالت عدداً من المنازل ومبانٍ قيد الإنشاء في بلدة مزرعة الشّوف. بنتيجة المتابعة المكثّفة والتّحريّات التي قامت بها مفرزة بيت الدّين القضائية، اشتبهت بتورّط شخصين بتنفيذ هذه السّرقات، وأنّهما ينويان تنفيذ سرقات إضافيّة".

وكشفت الشعبة، ان "الشخصين هما ج. أ. ك. (من مواليد عام1982، لبناني)، و ع. أ. ح. (من مواليد عام 1979، لبناني) وتمّ وضعهما تحت المراقبة الدّقيقة لمدّة تجاوزت عشرين يوماً، وبتاريخ 11-12-2023، رُصِدا، ليلاً، على متن سيارة رباعية الدّفع نوع "بلايزر" لون أسود، فتمّ تعقّبهما من قبل دوريّة من المفرزة، وعند وصولهما إلى أحد المنازل المنوي سرقته، في بلدة المزرعة، ودخول أحدهما إليه، أطبقت عليهما قوّة من المفرزة المذكورة، وأوقفت الأول على متن الآلية وهو يقوم بمراقبة واستطلاع محيط المنزل، في حين تم توقيف الثاني بالجرم المشهود، وهو يقوم بسرقة مكيّفات المنزل".

ولفتت الى أنه "خلال التّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وارتكابهما أكثر من عشر سرقات، لأدوات صحيّة ودعائم حديديّة وماكينات تكييف وأسلاك نحاسية، وغيرها، وبعضها قد نفّذ بواسطة الكسر والخلع. واعترفا أنّهما باعا المسروقات للمدعوين ع. ب. (من مواليد عام 1992، لبناني)، و ع. ز. (من مواليد عام 1983، لبناني)، تمّ توقيفهما أيضاً".

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحق الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاّ بإشارة القضاء المختص".