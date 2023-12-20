مكيّه مكلفًا من ميقاتي قدم التعازي بوفاة أمير الكويت الى القائم باعمال السفارة الكويتية

قدم الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه بتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التعازي بوفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى القائم باعمال السفارة الكويتية في بيروت الوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، وذلك في مقر السفارة.

ودوّن في السجل كلمة جاء فيها: "برحيل سمو الامير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خسرت الكويت قائدا حكيما، بذل الكثير من العطاء والتضحيات لنهضة الكويت وريادة الامة العربية. كما ترك بصمات يُشهَد لها في ترسيخ العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتطوير روابط الاخوة بين شعوبها".

وذكر أنّه "لقد كان الراحل خير سند للبنان وداعم له في كل الظروف والاوقات، فكانت الكويت ولا تزال في مقدمة الدول العربية الشقيقة التي تهب لمد يد العون لوطننا ومساعدته على النهوض بعد كل كبوة".