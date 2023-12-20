قدم الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه بتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التعازي بوفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى القائم باعمال السفارة الكويتية في بيروت الوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، وذلك في مقر السفارة.
ودوّن في السجل كلمة جاء فيها: "برحيل سمو الامير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خسرت الكويت قائدا حكيما، بذل الكثير من العطاء والتضحيات لنهضة الكويت وريادة الامة العربية. كما ترك بصمات يُشهَد لها في ترسيخ العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتطوير روابط الاخوة بين شعوبها".
وذكر أنّه "لقد كان الراحل خير سند للبنان وداعم له في كل الظروف والاوقات، فكانت الكويت ولا تزال في مقدمة الدول العربية الشقيقة التي تهب لمد يد العون لوطننا ومساعدته على النهوض بعد كل كبوة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكيّه مكلفًا من ميقاتي قدم التعازي بوفاة أمير الكويت الى القائم باعمال السفارة الكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.