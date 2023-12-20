أصدر مستشفى سيدة المعونات الجامعي- جبيل، برنامج الأطبّاء المداومين في العيادات الخارجيّة المجّانيّة، عن شهر كانون الثاني ٢٠٢٤ في إطار التعاون بين المستشفى وجمعية "من حقّي الحياة".
وذكر المستشفى، أنه لحجز المواعيد، الرجاء الاتصال على٠٩٩٤٠٤٨٠/١
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى سيدة المعونات - جبيل عمم برنامج الأطباء المداومين بالعيادات المجانية لشهر كانون الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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