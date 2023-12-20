مستشفى سيدة المعونات - جبيل عمم برنامج الأطباء المداومين بالعيادات المجانية لشهر كانون الثاني 2024

أصدر مستشفى سيدة المعونات الجامعي- جبيل، برنامج الأطبّاء المداومين في العيادات الخارجيّة المجّانيّة، عن شهر كانون الثاني ٢٠٢٤ في إطار التعاون بين المستشفى وجمعية "من حقّي الحياة".

وذكر المستشفى، أنه لحجز المواعيد، الرجاء الاتصال على٠٩٩٤٠٤٨٠/١