يونيسف تحذر من تداعيات نقص مياه الشرب النظيفة على أطفال غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأربعاء أن أطفال غزة يحصلون فقط على 10% من كمية المياه التي اعتادوا استخدامها قبل الحرب، ما يعني أنه "لديهم بالكاد قطرة للشرب".

وقالت المنظمة إن الأطفال النازحين مؤخرا إلى جنوب غزة يحصلون فقط على لتر ونصف أو لترين من المياه يوميا، مشيرة إلى أن الحد الأدنى اليومي لأغراض الشرب والاستحمام والطبخ هو 15 لتر للفرد في حين أن الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة هو ثلاثة لترات يوميا.

كما حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أنه بدون مياه صالحة للشرب سيموت عدد أكبر من الأطفال بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة.

وتابعت "يونيسف" في بيان -نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على حافة الانهيار ما سيكون له تداعيات خطرة على الأطفال إذ أنهم أكثر عرضة للجفاف والإسهال والأمراض وسوء التغذية والتي يمكن أن تتفاقم لتهدد حياتهم، مشيرة إلى تزايد المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن نظرا لنقص المياه الصالحة للشرب خاصة بعد هطول الأمطار وحدوث فيضانات هذا الأسبوع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي إنها سجلت نحو 165 ألف حالة إسهال بين الأطفال دون سن الخامسة ووصفتها بأنها أكثر من المعتاد بشكل كبير.