الحكومة الصومالية تعلن وفاة وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة الصومالية، وفاة وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان بالصومال خديجة محمد ديري، ظهر اليوم الأربعاء في مدينة جيبوتي.

ونعى وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع - في تصريحات لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - وفاة الوزيرة خديجة محمد ديري.

وتقلدت الوزيرة خديجة، العديد من المناصب الوزارية في الحكومات المتعاقبة على السلطة، كما احتفظت بعضوية مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي، منذ أكثر من 20 عاما.

وكانت ضمن وفد رئيس الوزراء المشارك في فعاليات مؤتمر المعهد الصومالي لدراسة التراث والسياسات "هيرتيج" في جيبوتي.