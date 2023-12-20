الصين تخصص 4.23 مليور دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - خصصت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، 30 مليون يوان (حوالي 4.23 مليون دولار أمريكي) كتمويل طارئ لترميم الطرق التي دمرها الزلزال في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي في شمال غربي البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى أن وزارتي المالية والنقل أطلقتا التمويلَ الجديد بشكل مشترك، بهدف مساعدة المقاطعتين في إصلاح الطرق المتضررة من الزلزال الذي وقع مساء يوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية، اليوم، عن إرسالها فريقا من الخبراء إلى المناطق المتضررة من الزلزال في قانسو لتقديم التوجيه والدعم في إجراء تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت المحلية بالإضافة إلى أعمال إصلاح هذه المنشآت.