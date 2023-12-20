محكمة روسية تُغرم شركة "جوجل" 51 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - فرضت محكمة روسية غرامة مالية على شركة "جوجل"؛ لرفضها إزالة محتوى "متطرف وأخبار زائفة" عن العملية العسكرية في أوكرانيا ونشر دعاية لمجتمع "الميم" المصنفة ككيان متطرف في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الأربعاء/ أن محكمة (تاجانسكي) بموسكو فرضت غرامة مالية على "جوجل" لارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة 5 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية في روسيا الاتحادية ، وتقدر الغرامة بما يعادل 51 مليون دولار أمريكي.

وكانت محكمة روسية أخرى قد فرضت في نوفمبر الماضي غرامة قدرها 15 مليون روبل (نحو 164 ألف دولار) على شركة "جوجل" بعد رفضها طلب الحكومة بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس ، كما غُرمت للأسباب ذاتها في أغسطس 2021 ويونيو 2022 بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.

وفي أغسطس الماضي، فُرضت غرامة على "جوجل" لعدم استجابتها لطلب حذف معلومات كاذبة مزعومة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.