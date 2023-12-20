بوتين يدعو البرلمان إلى مواصلة أعمال مجموعة العمل المعنية بالعملية العسكرية الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء البرلمان إلى مواصلة أعمال مجموعة العمل المعنية بالعملية العسكرية الخاصة، والتي تضم أعضاء من مجلسي الاتحاد والنواب وممثلين عن وزارة الدفاع ومراسلين حربيين.

وقال بوتين، متحدثا أمام مجلس المشرعين اليوم: "أغتنم هذه الفرصة، وأطلب منكم مواصلة العمل النشط للمجموعة البرلمانية المعنية بالعملية العسكرية الخاصة ، والتي تضم أعضاء من مجلس الاتحاد ونواب جميع الكتل البرلمانية بالدوما وممثلين عن وزارة الدفاع ومراسلين على الخطوط الأمامية"..مضيفا :" أن ممثلي مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الدوما الروسي قدموا مساهمة كبيرة في تعزيز سلطة ونفوذ روسيا في المحافل الدولية".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد أسهم ممثلو مجلسي الاتحاد والدوما والزملاء من المناطق والهيئات التمثيلية البلدية للحكومة بشجاعتهم ونشاطهم ومهنيتهم في إحياء العمل على المنصات الدولية بشكل كبير ، ومن ثم أسهموا في التعزيز التدريجي المستمر لسلطة ونفوذ بلادنا وتعزيز سيادة روسيا بوصفها أحد قادة الأغلبية العالمية لبناء عالم أكثر عدلا ومتعدد الأقطاب".