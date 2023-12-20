بعد اقترابه من 3 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بتعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قفز بقيمة 40 جنيها منذ منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس مسجلا أعلى مستوى في تاريخه عند 2990 جنيها لعيار 21، قبل أن ينخفض بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1986 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2554 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2980 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3406 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 23840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2036 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 4 دولارات بنسبة 0.20% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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