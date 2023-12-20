ساويرس: 200 مليون دولار استثمارات في 3 فنادق بالساحل الشمالي والأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إنه يستثمر في 3 فنادق بالمرحلة التحضيرية بإجمالي استثمارات بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضح ساويرس، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي بعنوان "استثمار الطاقات الكامنة"، اليوم الأربعاء، أن الفنادق الثلاثة الجاري العمل على الانتهاء منها تتضمن اثنين في الساحل الشمالي، والآخر في الأهرامات.

وذكر أنه يجري العمل على إنشاء مستشفى في الساحل الشمالي، بهدف توفير خدمة الرعاية الطبية.

وأشار ساويرس إلى أبرز العقبات التي تواجه القطاع العقاري في المرحلة الراهنة، والتي تتضمن وقف بيع الوحدات بالدولار، رغم أنها فرصة هامة وذهبية لتوفير دخل بالعملة الصعبة للبلاد، كما تحمي المطور العقاري من تقلبات الأسعار.