البطريق: الاستثمارات الآسيوية ارتفعت الفترة الماضية من أجل التصنيع بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

تصوير- محمد معروف

قال المهندس عمرو البطريق، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن معدل النمو في جذب الاستثمارات خلال الـ 4 سنوات الماضية سجل 75% بالنسبة للأجانب و25% للمصريين في مناطق قناة السويس.

وأضاف البطريق، خلال فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الخامس لجريدة حابي، والذي يعقد تحت عنوان " استثمار الطاقات الكامنة"، اليوم، أن الاستثمارات الهندية والصينية واليابانية ارتفعت خلال الفترة الماضية بهدف تصنيع منتجاتهم في مصر للتفوق على الاستثمارات الأوروبية والخليجية.

وأكد العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن أزمات نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر انعكست إيجابيا على بعض المستثمرين وشجعتهم على إعادة تدوير استثماراتهم وبناء مصانع داخل الدولة، لتجنب تحويل الأرباح إلى دولار في ضوء التغيير الحاصل في سعر الصرف.

وأشار إلى أن مصر تحتاج بقوة للتسويق الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توقيع الدولة للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من بلاد العالم.