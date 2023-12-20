شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال رزق الله: شعب مصر أبهر العالم بمشاركته غير المسبوقة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بفترة رئاسية جديدة، وذلك بعد حصوله على 89.6 % من أصوات الناخبين المشاركين في الاستحقاق الانتخابي التاريخي.

وأضافت "رزق الله"، أن الشعب المصري ضرب المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع، حيث إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وغير مسبوقة بنسبة 66.8%، بعدد 44.7 مليون ناخب، وتعكس حالة الاصطفاف الوطني من كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، في ظل الظروف الدقيقة الراهنة، وتؤكد أن الشعب يقف خلف وطنه ويدعم جهود الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم الاستقرار، ودعم موقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأردفت عضو مجلس النواب، أنه بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية دخلت مصر مرحلة جديدة نحو تحقيق استقرار أفضل، متجاوزة بتكاتف الشعب والاصطفاف الوطني الصعب المنتظرة، والعالم الآن يترقب خطى الدولة المصرية نحو استكمال الملفات المفتوحة والرؤى المختلفة تجاه دعم قاطرة الاقتصاد، بجانب استكمال الدفاع عن قضايا المنطقة برؤية مصرية متوازنة تستهدف الدفع بسبل السلام العربي.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن دعمها للرئيس السيسي في ولايته الجديدة، وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.