شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يحدد جلسة خاصة لنظر إشكال لوقف حكم إلغاء عمومية المحاميين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة خاصة بعد ساعة، اليوم الأربعاء لنظر الإشكال المقام من حسين المطعني وأحمد جبريل المحاميان، المطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18235/ 78 والصادر بوقف قرار الـ دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين وإلغاء أنعقادها رسمياً.
صدر الحكم السابق في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين بشان تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الأصلية.
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