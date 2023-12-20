شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يحدد جلسة خاصة لنظر إشكال لوقف حكم إلغاء عمومية المحاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة خاصة بعد ساعة، اليوم الأربعاء لنظر الإشكال المقام من حسين المطعني وأحمد جبريل المحاميان، المطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18235/ 78 والصادر بوقف قرار الـ دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين وإلغاء أنعقادها رسمياً.