أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، عن "توقيف المواطن (م.ز.) في بلدة برجا-الشوف لافتعاله عدّة إشكالات وإطلاقه النار من أسلحة حربية في أماكن وتواريخ مختلفة، وضُبط في منزله مسدسان حربيان وبندقية كلاشنكوف وذخائر حربية.
- توقيف السوري (أ.ص.) في منطقة الدكوانة – جبل لبنان لتعاطيه المخدرات وترويجها وحيازته كمية منها، ودخوله خلسة إلى لبنان".
كذلك أعلنت المديرية، عن "توقيف السوريَّين (ر.ق.) و(ح.ت.) في بلدة عشقوت – جبل لبنان لارتكابهما عدة عمليات سرقة، آخرها محاولة سرقة كابلات كهربائية من أحد المستشفيات، وعمليات احتيال بتواريخ وأماكن مختلفة، وتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 5 أشخاص في برجا وعشقوت والدكوانة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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