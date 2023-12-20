سُجل تحليق مكثف لطائرات تجسس إسرائيلية من نوع "ام ك" فوق بلدات منطقة النبطية وإقليم التفاح، وعلى علو منخفض. هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن القصف المدفعي الإسرائيليّ منذ بعض الوقت أطراف السلامية، حلتا وراشيا الفخار بينها قذائف فوسفورية.

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات تجسس اسرائيلية فوق النبطية واقليم التفاح وقصف فسفوري يطال أطراف السلامية وحلتا وراشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.