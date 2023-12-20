"حزب الله" أعلن استهداف موقع الراهب ومرابض المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من عصر يوم الأربعاء 20-12-2023 موقع الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه اصابات مباشرة".
وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم الأربعاء 20-12-2023، مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة".
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