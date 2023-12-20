"حزب الله" أعلن استهداف موقع الراهب ومرابض المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎‏04:10 من عصر‎ ‎‏يوم ‏الأربعاء 20-12-2023 موقع الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه اصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎‏04:15 من عصر‎ ‎‏يوم ‏الأربعاء 20-12-2023، مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة".