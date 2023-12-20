مدير المعهد الفني الانطوني استقبل رئيس تحرير "النشرة" وجالا على قسم الايقونات البيزنطية والموزاييك

إستقبل مدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بوعبود بحضور الهيئة الادارية في المعهد الصحافي جوزف سمعان رئيس تحرير "النشرة" الالكترونية، حيث جالا على اقسام المعهد بعدما شرح الأب بوعبود عن النشاطات الفينة والثقافية التي ينظمها المعهد على مدار السنة، كما وضعه في اجواء إتفاقية التعاون ما بين وزارة العمل والمعهد الفني الانطوني.

بدوره، شكر سمعان الاب بوعبود على الاستقبال، متمنيًا ان "يبقى هذا المعهد صورة للفن والثقافة والرقي بكل الفنون التراثية التي يقدمها المعهد للمجتمع اللبناني، متمنيا له "الازدهار والنجاح".