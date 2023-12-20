بلدية بيروت: لن يكون هناك اي تخفيض على رسوم البلدية وما يُنشر حول الموضوع هو عارٍ عن الصحة

نفى مسؤول مالية بلدية بيروت خضر بوعرم، تعليقاً حول ما نشره النائب نبيل بدر بتوجه بلدية بيروت لتخفيض الرسوم البلدية، أن "هذا الخبر هو من باب المزايدات الاعلامية، ولن يكون هناك اي تخفيض على الاطلاق"، مؤكدا ان "نسبة الزيادة التي اعتمدتها بلدية بيروت اقل من باقي البلديات".

وشدد بوعرم، على أنه "يحرص على مالية بلدية بيروت وادرى بوضعها من النائب نبيل بدر"، لافتاً الى "عدم مسؤولية بلدية بيروت عن الغرامات التي ستتوجب على المكلفين في حال الاخذ بكلام النائب بدر وغيره من النواب في هذا السياق كونه مجددا عارٍ عن الصحة".