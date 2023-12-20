بو حبيب: إسرائيل تعتدي على لبنان مستخدمة الأسلحة المحظورة دوليا لا سيما الفوسفور الأبيض

اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب في كلمة له خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي، في مراكش – المغرب، الى اننا "نثمن أن تلعب الأمم المتحدة دورا فاعلا في إنهاء الحرب، وألا تتحول إلى عصبة أمم أخرى، بحيث تؤدي المساعي المبذولة إلى وقف مستديم لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة وإسعاف شعبها المنكوب والشروع في الحل النهائي لهذه الأزمة، الذي لن يكون إلا عبر اعتماد حل الدولتين، وفقا للمبادرة العربية لسلام التي انطلقت عن قمة بيروت عام 2002".

ولفت بو حبيب الى "إن إسرائيل قامت بالاعتداء على وطني لبنان وأهله وصحافييه ولا تزال، مستخدمة الأسلحة المحظورة دوليا، لا سيما الفوسفور الأبيض على الناس والأرض".