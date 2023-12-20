الخزانة الاميركية تصدر عقوبات جديدة تتعلق بروسيا وتستهدف كيانات في هونغ كونغ والإمارات

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الأربعاء عقوبات جديدة تتعلق بروسيا وتستهدف كيانات في هونغ كونغ والإمارات.

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