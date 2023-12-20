البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الاسرى "جادة للغاية"

أعلن البيت الأبيض بأنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن. ولفت الى ان "المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الاسرى "جادة للغاية". واشار البيت الأبيض الى انه "إذا علق مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن غزة، فمن المهم أن تكون هناك إدانة لحماس".

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