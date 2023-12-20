منتدى التعاون الروسي العربي شدد على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية

شدد بيان ختامي لمنتدى التعاون الروسي العربي على المستوى الوزاري اليوم على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.
واوضح البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مراكش أن الوزراء أكدوا على "رفض وإدانة الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج... والممرات المائية الأخرى".
وأضاف أنهم اتفقوا على "الإدانة الشديدة للحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة" على الفلسطينيين في غزة و"رفض أي تبرير لهذه الحرب بما في ذلك بوصفها بأنها دفاع عن النفس".
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