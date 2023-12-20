تصريحات هامة من رئيس الوزراء بشأن المباحثات مع صندوق النقد

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولى مستمرة ولم تتوقف، ونتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج وطنى خالص.

وتابع: "قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التى يتم التعامل بها صندوق النقد.. والتواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح أن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والانطلاق فى برنامج الطروحات.