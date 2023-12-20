اخبار العالم

تصريحات هامة من رئيس الوزراء بشأن المباحثات مع صندوق النقد

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولى مستمرة ولم تتوقف، ونتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج وطنى خالص.

وتابع: "قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التى يتم التعامل بها صندوق النقد.. والتواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح أن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والانطلاق فى برنامج الطروحات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا