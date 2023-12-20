أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد على المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية

الكويت ـ وكالات: أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمام مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت خلفا لأميرَ الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أُعلنت يوم السبت وفاته عن عمر ناهز 86 عاما.

وعقب أداء اليمين الدستورية، قال أمير الكويت إنه «يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.. ونؤكد على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور». كما أشار إلى أن الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان بحق شيخ التواضع والمتواضعين.

وقال أمير الكويت: «تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهدكم أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه»، مشيراً بالقول: «يحزننا سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعض الملفات.. وأوقفنا قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات»، مشدداً على أن «الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية والتمسك باللحمة الوطنية»، ومتعهداً للشعب بأن يحافظ على «الوحدة الوطنية ومكافحة كافة صور الفساد وأشكاله».

ما شدد أمير الكويت على أنه «من الضروري مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه وخصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية»، ومشدداً على «الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية».

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