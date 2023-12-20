الخارجية الروسية: موسكو توقع اتفاقية شراكة شاملة مع طهران قريبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا بصدد توقيع اتفاقية شراكة شاملة مع إيران خلال اجتماعاتهما رفيعة المستوى المقبلة.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد تم الاتفاق تقريبا على نص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الإيرانية. ونتوقع أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة الأساسية بين البلدين خلال إحدى الاتصالات رفيعة المستوى في المستقبل القريب".

وأكدت أن هذا الحدث "سيكون علامة بارزة في تاريخ العلاقات الممتد لقرون" بين روسيا وإيران.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية غربية، في المجال العسكري ومجالات أخرى، منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا العام الماضي.