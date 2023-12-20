الكونغو الديمقراطية: الناخبون في لومبوباشي يندبون التأخير الطويل

ياسر رشاد - القاهرة - تدافع الناخبون لدخول مراكز الاقتراع يوم الأربعاء في لوبومباشي، ثاني أكبر مدينة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الكثيرون إنهم انتظروا أكثر من ساعة ونصف حتى تفتح المراكز وبدء التصويت.

يوضح أحد الناخبين رولاند كابيامبا: "كان هناك بعض التأخير، لقد كنا هنا لمدة 6 ساعات لكنهم فتحوا المكتب في الساعة 7:45 صباحًا، لذلك كان هذا التأخير البسيط هو الذي تسبب في الفوضى عند المدخل".

وفي رواية أخرى "كان الأمر هادئا، كما ترى فإن الغلاف الجوي في ذروته حقًا.

وقال غوستاف موتاتي مومبا، المرشح لعضوية البرلمان الوطني: "الناس عازمون على التصويت والحصول على القادة الذين يستحقونهم".

ومع ساعات العمل المقررة من الساعة 6:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي، يقول الكثيرون هنا إنهم واجهوا تأخيرات طويلة أدت إلى تدافع على بوابات عدد قليل من مراكز الاقتراع.

وسيتمكن المواطنون الكونغوليون الذين يعيشون في خمس دول أخرى من بينها جنوب إفريقيا وبلجيكا من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهي الأولى من نوعها في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، لكن الكثيرين في المنطقة الشرقية المضطربة، التي يصل عددها إلى 1.5 مليون شخص، قد لا يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم بسبب انعدام الأمن، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

ويتنافس الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي على ولاية ثانية ضد 18 مرشحًا آخر. وخلال الحملة، طلب من الناخبين خمس سنوات أخرى من أجل "تعزيز المكاسب".

كما قام بتشويه سمعة المرشحين الأجانب المفترضين، مشيراً إلى أنهم لم يكونوا "وطنيين" بما فيه الكفاية في مواجهة الاعتداءات التي اتهم بها بشكل خاص الجارة الرواندية.

واستهدفت هجماته بشكل خاص منافسه الرئيسي مويس كاتومبي (58 عاما)، وهو رجل أعمال ثري وحاكم سابق لمقاطعة كاتانغا التعدينية (جنوب شرق البلاد).

ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين مارتن فايولو، 67 عامًا، الذي يدعي أن النصر سُرق منه في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والدكتور دينيس موكويجي، 68 عامًا، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعمله مع النساء ضحايا اغتصاب الحرب.

تم تسجيل حوالي 44 مليون شخص للتصويت في الانتخابات ذات الجولة الواحدة، حيث يختارون أيضًا ممثلي البرلمان والمقاطعات والبلديات.

ومن غير المتوقع ظهور النتائج إلا بعد عدة أيام من التصويت.