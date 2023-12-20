متطوعون سودانيون يقدمون التعليم المجاني للأطفال النازحين بسبب الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - في السودان، أنشأ المتطوعون خياماً تعليمية لتوفير التعليم المجاني للأطفال النازحين بسبب النزاع المسلح الذي يدور في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

أطلق طلاب جامعة البحر الأحمر مبادرة لتقديم الدروس، واستمرت هذه المبادرة على الرغم من النقص الأساسي في الموارد.

"من البداية، نقوم بتعليم الأطفال الرسم، ومن ثم يتعلمون القراءة واللغة العربية والمعرفة الأساسية للكمبيوتر.

يحاول أحد المعلمين تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية. ليس لدينا سبورات أو دفاتر أو غيرها من أدوات التدريس الأساسية، لكننا، وأوضحت آمنة إسماعيل، الطالبة المتطوعة بجامعة البحر الأحمر: "سوف نستمر في تعليم هؤلاء الأطفال ولن نستسلم".

يقول إحسان محمد، طفل نازح: "نتعلم كيفية رواية القصص وتهجئة الكلمات والقراءة. وينظم المعلمون أيضًا جميع أنواع الألعاب والأنشطة كلنا نحب المشاركة".

وتعتبر بورتسودان، الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد، واحدة من المناطق الأكثر أماناً نسبياً حيث لجأ النازحون إليها.

وفي الجزء الشمالي من المدينة، يأوي ملجأ ما يقرب من 500 نازح من أكثر من 100 عائلة في جميع أنحاء البلاد، منهم 120 طفلاً.

"يعطينا المعلمون دروسًا في الخيمة. وفي بعض الأحيان، ندرس أيضًا ونتلقى تدريبات في المهجع. وعلى الرغم من أنني لا أزال بحاجة إلى مساعدة أمي في جمع المياه والقيام بالأعمال المنزلية، إلا أنني ما زلت سعيدًا جدًا بالدراسة والمشاركة في العروض الفنية.

وأضافت نعمة محمد، وهي طفلة نازحة: "أنا سعيدة لأن العروض يمكن أن تجعل الناس سعداء، ولقد تعلمت الكثير منها أيضاً".

منذ بداية القتال في أبريل/نيسان، أصبح أكثر من 6.7 مليون شخص بلا مأوى، نصفهم من الأطفال الذين حرموا في كثير من الأحيان من الحصول على التعليم.