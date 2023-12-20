الكونغو الديمقراطية| المنافس الرئاسي مارتن فايولو يحذر من تزوير الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - يدلي مارتن فيولو، مرشح المعارضة الرئاسية في الانتخابات العامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء، بصوته في مركز اقتراع في كينشاسا.

وقال فيولو، في تصريحات خاصة للصحفيين، إن أي تناقض في النتائج سيكون له رد فوري من جانبه قائلاً: إذا تجرأ أي شخص على محاولة سرقة انتصاركم، فسوف ننزل إلى الشوارع للمطالبة بانتصار الشعب.

وأضاف "الآن استعدوا للغش. سنقطع كل الطريق، وقلت للشعب الكونغولي لا غش، وإذا كان هناك من يستمتع بسرقة انتصاركم، فلديك المادة 64، وهي الدستور، وسوف نخرج، في الشوارع للمطالبة بانتصار الشعب.

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية في وقت مبكر من الصباح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن ليس في كل مكان، وبشكل عام، مع تأخيرات وأعطال خطيرة إلى حد ما.

وندد مرشحو المعارضة الرئيسيون بالفوضى والمخالفات التي زعموا أنهم لاحظوها خلال الانتخابات.

وأضاف المعارض مويس كاتومبي أثناء حديثه للصحفيين "لقد جئت إلى هنا للتصويت. وأردت فقط أن أطلب من الناس البقاء في كل مركز اقتراع لأنه يتعين علينا مراقبة النتيجة حتى النهاية".

ويشارك حوالي 44 مليون ناخب مسجل، يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالي 100 مليون، في الانتخابات لاختيار رئيسهم، ونوابه الوطنيين والإقليميين، وأعضاء المجالس البلدية للمرة الأولى.

وتتميز الانتخابات بمجموعة كبيرة تضم أكثر من 100 ألف مرشح عبر الفئات الأربع.

وسيستغرق الأمر عدة أيام للتأكد من نتائج هذه الانتخابات.