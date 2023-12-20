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عاجل| القسام تنشر مشاهد تفجير عبوة ثاقب في جنود الاحتلال من المسافة صفر

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت كتائب القسام مشاهد من تفجير عبوة ثاقب في قوة إسرائيلية راجلة وجرافة عسكرية شرق حي الشجاعية، وظهرت المشاهد من المسافة صفر.

 

وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 12 جنديا، كانت قد تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

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على جانب آخر، أعلن حزب الله، أن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين‎ ‌‏ في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏بصواريخ أرض جو مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.‏

 

كما أوضح حزب الله عبر حسابه، استهدف قوة مشاة إسرائيلية، في محيط موقع بركة ريشا بالإسلحة المناسبة، وأسقطو عدد من جنود الاحتلال.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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