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المقاومة تستهدف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جنود في خانيونس

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتين إسرائيليتين وناقلة جنود، بعبوة شواظ  وقذائف الياسين 105 ، شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

 

كما قالت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفخيخ نفق شرق مدينة خانيونس، لافتة إلى أنه فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لبداية النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

 

 

ووصل عدد كبير من الشهداء وعشرات الإصابات، إلى مستشفى الكويت، وتبحث قوات الإنقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد الحزام الناري الأخير في رفح الذي استهدف منزلين ومسجد بالإضافة إلى أراضي فارغة .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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