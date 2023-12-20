يتعدى مزارعو الكاكاو بشكل غير قانوني على الغابات المطيرة النيجيرية

ياسر رشاد - القاهرة - مع تزايد الطلب العالمي على الشوكولاتة، ينتقل مزارعو الكاكاو في نيجيريا إلى مناطق محمية في محمية غابات تعد موطنًا لأنواع مهددة بالانقراض مثل أفيال الغابات الأفريقية.

على مدار زيارتين وعدة أيام، وثقت وكالة أسوشيتد برس مرارا وتكرارا المزارعين وهم يحصدون حبوب الكاكاو حيث تم حظر هذا العمل في المناطق المحمية في محمية غابة أومو، وهي غابة مطيرة استوائية محمية تقع على بعد 135 كيلومترا (84 ميلا) شمال شرق مدينة لاغوس الساحلية في جنوب غرب نيجيريا.

يتم شراء الكاكاو من منطقة الحفظ من قبل بعض أكبر تجار الكاكاو في العالم، وفقًا لوثائق الشركة والتجارة ومقابلات، وكالة أسوشيتد برس مع أكثر من 20 مزارعًا وخمسة وكلاء شراء مرخصين واثنين من الوسطاء الذين يعملون جميعًا داخل المحمية.

يقوم التجار بتوريد الكاكاو النيجيري لبعض أكبر الشركات المصنعة للشوكولاتة في العالم، بما في ذلك شركة مارس وفيريرو، ولكن نظرًا لأن سلسلة توريد الشوكولاتة معقدة للغاية ومبهمة، فليس من الواضح ما إذا كان الكاكاو من الأجزاء التي أزيلت منها الغابات في محمية غابة أومو سيدخل في صناعة الحلويات أم لا. التي يصنعونها، مثل سنيكرز، وإم آند إمز، وبترفينجر، ونوتيلا.

تدرج شركتا مارس وفيريرو مصادر الزراعة على مواقعهما الإلكترونية القريبة من الغابة أو المتداخلة معها، لكنهما لا توفران مواقع محددة.

يعترف قاسم أولاني بأنه يقوم بالزراعة بشكل غير قانوني في المنطقة المحمية بعد انتقاله إلى هناك في عام 2014 من دولة مجاورة.

ويقول: "نعلم أن مكاننا (الزراعة) منطقة محجوزة، ولكن عندما ننتهي، سيعود الجميع إلى قراهم لبدء عمل تجاري".

بالنسبة له، تعد زراعة الكاكاو غير القانونية أمرًا ضروريًا. "لقد اخترت زراعة الكاكاو لأنني كنت بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة، و"هذا ما كان يفعله والدي من أجل لقمة العيش".

يقول المزارعون إنهم ينتقلون إلى المناطق المحمية بالمحمية لأن أشجار الكاكاو الخاصة بهم في أجزاء أخرى من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أصبحت قديمة ولا تنتج الكثير.

يشير دعاة الحفاظ على البيئة أيضًا إلى الطلب العالمي المتزايد على الشوكولاتة.

يقول إيمانويل أولابود، مدير المشروع من مؤسسة المحافظين النيجيريين، أومو فورست.

"عمل المشروع هنا مهم جدًا. إنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على البيئة لأنه أحد الموائل القابلة للحياة المتبقية التي يمكن أن نحصل عليها، حيث لدينا أفيال الغابات. وإذا لم نكن حذرين وتدهورت المنطقة بأكملها، فلن يكون لدينا أفيال مرة أخرى. لذا، فهو مهم جدًا للحفظ".

وقالت حكومة ولاية أوجون، التي تملك الغابة، في بيان لوكالة أسوشييتد برس إن "خطر زراعة الكاكاو" في المحمية يعود إلى عقود مضت، وإن "جميع المزارعين غير الشرعيين تم إجلاؤهم بالقوة" في عام 2007 قبل أن يجدوا طريقهم للعودة. .

وقد صدرت أوامر للمزارعين بعدم إنشاء مزارع جديدة، وقال أولئك الذين تحدثوا مع وكالة أسوشييتد برس إنهم يمتثلون لذلك.

لكن حراس الغابات قالوا إن المزارع الجديدة بدأت تظهر في مناطق نائية يصعب اكتشافها.

وأخبروا وكالة أسوشييتد برس أن الاعتقالات السابقة لم تفعل الكثير لمنع المزارعين من العودة، وقد أدى ذلك إلى شعور بعدم الجدوى عندما يواجهون الزراعة غير القانونية.

قال الحراس - الذين يعملون لدى شريك الحكومة في مجال الحفاظ على البيئة، مؤسسة الحفظ النيجيرية غير الربحية - وحراس الغابات الذين توظفهم حكومة الولاية، لوكالة أسوشييتد برس إن التراخي في تطبيق الحكومة جعل مكافحة التوسع في زراعة الكاكاو تحديًا.

"ما يجعل عمل المشروع صعبًا هو حقيقة أننا نواجه عددًا من التهديدات أثناء تنفيذ أنشطتنا. كما تعلمون، نحن نواجه تهديدات من أنشطة قطع الأشجار، وتهديدات من الصيد الجائر، وتوسيع المستوطنات الزراعية والمجتمعية. لذا "هذا حقًا... إنها مشكلات كبيرة هنا لأنها تقوض جهود الحفاظ على البيئة" يوضح أولابود.

ويقول مسؤولو الحفاظ على البيئة إن المنطقة المحمية، التي تمتد على مساحة 650 كيلومترًا مربعًا (250 ميلًا مربعًا)، هي الغابة المطيرة الحيوية الوحيدة المتبقية في جنوب غرب نيجيريا.

وتساعد مثل هذه الغابات على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي، وهي ضرورية لنيجيريا للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

إلى جانب المساعدة في مكافحة تغير المناخ، تم تصنيف الغابة كمنطقة مهمة للطيور والتنوع البيولوجي من قبل BirdLife International، حيث تضم أعدادًا كبيرة من الطيور تصل إلى 75 نوعًا على الأقل.

أصدر الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مقصد للكاكاو من غرب أفريقيا، لائحة جديدة بشأن المنتجات الخالية من إزالة الغابات في يونيو/حزيران، والتي تلزم الشركات التي تبيع سلعاً مثل الكاكاو بإثبات أنها لم تتسبب في إزالة الغابات.

يجب على الشركات الكبرى التأكد من أنها تتبع القواعد بحلول نهاية عام 2024.

يطلق الخبراء في معهد أبحاث الكاكاو في نيجيريا "مشروع التتبع" في ست ولايات جنوبية - على الرغم من أنه لا يشمل ولاية أوجون حيث تقع محمية غابة أومو - لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة إزالة الغابات في إنتاج الكاكاو وضمان عدم رفض الكاكاو النيجيري. في أوروبا.

يقول الدكتور باباجيد أغبولا، عالم البيئة البيئي المستقل، إن فقدان الغابات له آثار كبيرة على الأنهار التي يقع مصدرها في غابة أومو، مما يؤدي إلى تدهور جودة المياه ويؤدي إلى تآكل التربة.

"نحن نفضل المال على الأخلاق. لذا، ما لم نعكس هذا الاتجاه، فإن العواقب التي سنواجهها ستكون وخيمة".

تعد نيجيريا رابع أكبر منتج للكاكاو في العالم، حيث تمثل أكثر من 5٪ من العرض العالمي للكاكاو، وفقًا للمنظمة الدولية للكاكاو.

وهي متخلفة كثيرا عن أكبر المنتجين في العالم، ساحل العاج وغانا، اللتين توفران معا حوالي نصف الطلب العالمي وغالبا ما يتم تمييزهما في برنامج الاستدامة للشركات.

ووفقا لبيانات التجارة للبنك الدولي ومجلس التصدير النيجيري، فإن أكثر من 60% من الكاكاو النيجيري يتجه إلى أوروبا وحوالي 8% إلى الولايات المتحدة وكندا.